Тимчасова непрацездатність – на обліку в Пенсійному фонді України

Взаємодія власних інформаційних систем Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я, Пенсійного фонду України за участі Фонду соціального страхування забезпечила функціонування державного Електронного реєстру листків непрацездатності (далі – Реєстр). Реєстр запрацював у 2019 році та містить інформацію про видані, продовжені та обліковані листки непрацездатності з метою реалізації права осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологам, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця.

Під час реєстрації тимчасової непрацездатності особи в Реєстрі створюється автоматичне повідомлення Фонду соціального страхування для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листку непрацездатності, страхових виплат та соціальних послуг. Інформація з Реєстру, що надається Держпраці, містить відомості про нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання для проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Переглянути дані з Реєстру можна зареєструвавшись на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Особам, які мають кваліфікований електронний підпис, вхід до порталу можна здійснити онлайн, без попередньої реєстрації. В «особистому» кабінеті вебпорталу є можливість перегляду даних, починаючи з 2011 року, про періоди, тривалість та суми нарахованої оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Джерело.