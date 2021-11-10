«Тимчасово-постійна» вулична торгівля дозволена олександрійському ринку

Комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» погоджено розміщення місць для тимчасової вуличної торгівлі сільськогосподарською продукцією, повідомляє «Голос Громади».

Тимчасова торгівля сільгосппродукцією дозволена по вул. Григорія Сокальського (від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Григорія Усика по парній та непарній сторонах), крім ділянки вулиці Григорія Сокальського навпроти будинку №79. КП «ОЦР» зобов`язане організувати розміщення зазначеної торгівлі та справляти плату за ринкові послуги за тарифами, затвердженими виконкомом міської ради і здійснювати постійний контроль за дотримання торгуючими санітарно-протиепідемічних норм і правил. Торгові місця надаються за умови використання зареєстрованої найманої праці, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних та протиепідемічних норм та сплати за ринкові послуги. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Олександрійської міської ради на звернення підприємців і сільгоспвиробників, з метою впорядкування торгівлі на вулицях, прилеглих до КП «ОЦР» і забезпечення його ефективної і рентабельної фінансово-господарської діяльності.