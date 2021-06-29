Тюремні стіни не завадили мешканцю Кіровоградщини шахрайськими діями видурювати гроші

Поліція Кіровоградщини викрила шахрайські дії чоловіка, який перебуваючи у місці позбавлення волі обманим шляхом “розводив” людей на гроші, повідомляє “Голос Громади”.

Йдеться про 25-річного раніше судимого мешканця Кіровоградської області. Чоловік шахрайським шляхом заволодів коштами потерпілої в розмірі 1 тисячі гривень.

Зателефонувавши жінці шахрай повідомив, що він знайомий її родича, у якого виникли проблеми в установі і що йому необхідна грошова допомога та попросив перерахувати кошти на вказану ним банківську картку. Будучи впевненою у правдивості наданих відомостей, жінка переказала гроші на рахунок.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.