Тижнева акція з подарунками в Олександрії “День селфі у музеї”

В Олександрії стартувало проведення акції “День селфі у музеї”, яка проходитиме впродовж тижня, повідомляє “Голос Громади”.
“Візьми участь в акції “День селфі у музеї” та отримай подарунки: брендовий блокнот, ручку з логотипом міста та смачну каву (для себе і друга) від кав’ярні на Соборній
Вам потрібно:
– упродовж 13–18 січня відвідати експозиції музею;
– сфотографуватися з експонатом, який вам найбільше сподобався;
– викласти фото на сторінку у Facebook чи Instagram;
– обов’язково позначте свою світлину хештегом #MuseumSelfie та через @ відмітьте сторінку музею.
Посилання:
https://www.facebook.com/groups/463480894286933/?ref=share
https://instagram.com/oleksandriiskiimuzei?utm_medium=copy_linkта
– зробити репост цієї публікації.
Переможе фото, яке набере найбільшу кількість лайків.
А 19 січня ми оголосимо переможця“ – йдеться у тексті організаторів акції.