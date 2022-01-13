Тижнева акція з подарунками в Олександрії “День селфі у музеї”

В Олександрії стартувало проведення акції “День селфі у музеї”, яка проходитиме впродовж тижня, повідомляє “Голос Громади”.

“Візьми участь в акції “День селфі у музеї” та отримай подарунки: брендовий блокнот, ручку з логотипом міста та смачну каву (для себе і друга) від кав’ярні на Соборній

Вам потрібно:

– упродовж 13–18 січня відвідати експозиції музею;

– сфотографуватися з експонатом, який вам найбільше сподобався;

– викласти фото на сторінку у Facebook чи Instagram;

– обов’язково позначте свою світлину хештегом #MuseumSelfie та через @ відмітьте сторінку музею.

Посилання:

https://www.facebook.com/groups/463480894286933/?ref=share

https://instagram.com/oleksandriiskiimuzei?utm_medium=copy_linkта

– зробити репост цієї публікації.

Переможе фото, яке набере найбільшу кількість лайків.

А 19 січня ми оголосимо переможця“ – йдеться у тексті організаторів акції.