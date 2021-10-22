У 2,3% протестованих працівників харчоблоків у закладах освіти Кіровоградщини виявили стафілок

11 жовтня регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України розпочали раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока.

За 8 днів перевірок (станом на 19 жовтня) загалом обстежено 9117 осіб. Раптові перевірки відбулися в 3002 закладах. За результатами обстежень 940 осіб (10%) мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу.

Що стосується Кіровоградщини, то на 19 жовтня було обстежено 421 особу. За результатами обстежень 10 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу. Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання. Ще 329 результатів досліджень очікуються. Раптові перевірки відбулися у 148 закладах.

Довідково: Перевірки здійснюють державні установи — центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України та ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Перевірки здійснюються на виконання постанови головного державного санітарного лікаря України від 07.10.2021 № 15 «Щодо організації проведення позачергових обстежень працівників харчоблоків закладів освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, дитячих будинках-інтернатах у зв’язку погіршення епідемічної ситуації».