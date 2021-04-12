У 23 тисяч працюючих пенсіонерів Кіровоградщини перерахують пенсію

З 1 квітня 2021 року, згідно із абзацом 5 частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, буде проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2021 року набули право на зазначений перерахунок. Таких пенсіонерів в Кіровоградській області налічується 23 тисячі осіб, тобто кожен дев’ятий пенсіонер продовжує працювати.

Кому з працюючих перерахують пенсію?

Пенсію перерахують тим пенсіонерам, які працюють, і кому пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому і більше. Збільшення пенсії залежить від заробітної плати і тривалості страхового стажу та визначається для кожного пенсіонера індивідуально.

Чи потрібно звертатися?

Відповідний перерахунок пенсії буде проведено автоматично, без особистого звернення пенсіонера, на найбільш вигідних умовах, тобто з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії або з урахуванням стажу та заробітної плати після призначення (перерахунку) пенсії.

Оскільки змінено терміни подання звітності…

Звертаємо увагу, що з 01 січня 2021 року набрали чинності зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та Податкового кодексу України, якими передбачено подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб щокварталу (замість щомісяця).

Тому доплатять не раніше червня…

Відтак, дані про страховий стаж за січень та лютий 2021 року надійдуть зі звітністю за І квартал та відобразяться в системі персоніфікованого обліку не раніше середини наступного кварталу. Відповідно проведення автоматичного перерахунку у 2021 році відтерміновано на травень-червень поточного року (після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за вказаний період), із датою перерахунку з квітня місяця та із проведенням відповідної доплати.