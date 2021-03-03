У березні безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути понад трьох десятків професій

У березні поточного року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 33 спеціальностями. Це професії манікюрника, оператора котельні, кондитера, столяра та ін.

Навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

До мережі ЦПТО ДСЗ входять 11 навчальних закладів. У березні навчання відбуватиметься у 8 з них, що розміщені у Дніпрі, Сєвєродонецьку Краматорську, Одесі, Рівному, Сумах, Харкові, Полтаві.

10 березня – лицювальник-плиточник, продавець непродовольчих товарів;

12 березня – тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – категорія «А1»;

15 березня – касир (в банку),

16 березня – бармен, кухар, молодша медична сестра з догляду за хворими, електрогазозварник, муляр;

17 березня – манікюрник;

18 березня – слюсар-ремонтник, кондитер;

19 березня – робітник зеленого будівництва;

22 березня – столяр, муляр;

23 березня – бджоляр;

24 березня – продавець продовольчих товарів, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;

25 березня – покоївка, кухар, кухар судновий, оператор котельні;

29 березня – адміністратор, покоївка, курси цільового призначення за навчальною програмою «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу», манікюрник, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, педикюрник, продавець непродовольчих товарів, оператор верстатів з програмним керуванням;

30 березня – перукар (перукар-модельєр), продавець непродовольчих товарів.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаними професіями, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.