У березні чорнобильці Кіровоградщині отримають підвищені пенсійні виплати

У березні 2021 року 607 «чорнобильців» Кіровоградщини одержать не тільки проіндексовану пенсію за березень, а й доплату за січень-лютий 2021 року. Середній розмір підвищення становить 859,71 грн.

Перерахунок проведено з 1 січня

Пунктом 9-1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (далі – Постанова № 1210) визначено, що у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати проводиться перерахунок пенсій, зокрема, військовозобов’язаним, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Виплати «чорнобильці» отримають у березні

Виникає резонне запитання: чому ж «чорнобильці» не отримали у січні збільшені виплати? Тому що дані про середню заробітну плату за 2020 рік надійшли лише у лютому 2021 року – саме за цими даними і було проведено перерахунок. Тож доплату за січень-лютий «чорнобильці» отримають разом із перерахованою пенсією за березень 2021 року. Крім цього, з 1 березня їхні пенсії також були проіндексовані.

Хто з «чорнобильців» має право на перерахунок пенсій з 1 січня 2021 року?

Перша категорія – одержувачі пенсій по інвалідності відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсія яким обчислюється з урахуванням пункту 9-1 Постанови № 1210, тобто із 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати.

Це особи, яким пенсія була призначена (перерахована) у 2019 або у 2020 роках.

Друга категорія – одержувачі пенсій у зв’язку з втратою годувальника відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», пенсія яким обчислюється з урахуванням пункту 9-1 Постанови № 1210, тобто із 5-кратного розміру мінімальної заробітної плати годувальника.

Це особи, яким пенсія була призначена (перерахована) у 2019 або у 2020 роках.

Детальну інформацію про механізм даного перерахунку можна дізнатися за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/kr/420442-pro-mehanizm-pererahunku-pensijnyh-vyplat-chornobyltsyam-z-1-sichnya-2021-roku/