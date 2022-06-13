У червні мають вийти на маршрути нові автобуси міського комунального транспорту.

Про це повідомив міський голова Сергій кузьменко: «Проект «Олександрійський транспорт» мав запрацювати ще у березні. Але воєнний стан не дозволив це зробити, адже у договорі фінансового лізингу передбачено, що у разі форс-мажорних обставин, якими є, в тому числі, й війна, використовувати цей транспорт не можна.

Втім, ми провели велику роботу і маємо можливість уже в цьому місяці випустити на маршрути сучасні автобуси турецького виробництва «Гулєруж».

Як вже повідомляв раніще «Голос Громади», п’ять автобусів турецького виробництва «Гулєруж» (Guleryuz) для новоствореного комунального підприємства «Олександрійський транспорт» були куплені ще наприкінці минулого року в Туреччині на умовах фінансового лізингу. Запрацювати підприємство, за попередніми намірами, мало в першому кварталі року, але цьому завадила війна. Досі в Олександрії працюють тільки приватні перевізники громадського транспорту загального призначення. Ідеєю комунального транспортного підприємства передбачається створення здорової конкуренції на транспортному ринку міста та нових робочих місць.

Машини планується задіяти на чотирьох, найбільш трафікових, міських маршрутах, один автобус буде резервним.