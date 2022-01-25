У День свого народження льодова арена Олександрії влаштовує свято для Тетян й не тільки

Сьогодні, 25 січня, у День Тетяни льодова арена “Снігова королева” влаштовує святковий день, повідомляє “Голос Громади”.

“Сьогодні льодова арена “Снігова королева” відзначає День народження також це збігається з Днем Тетяни, і днем ​​студента… тому :

Льодова арена теж підготувала подарунки

– усім Іменинникам, вхід безкоштовний (тільки прокат ковзанів, 20 грн)

– всім Тетянам, вхід безкоштовний (тільки прокат ковзанів, 20 грн)

– усім студентам – знижка 50%

(іменинники, Тетяни та студенти, по пред’явленню документів та студентських)

– Всім іншим гостям – знижка 20%

У подарунок гостям – гарячий чай та круасан

О 15.00 розпочнеться показовий виступ, вихованців Льодової арени

Усіх чекаємо з гарним настроєм!” – повідомляють організатори свята.