У День свого народження льодова арена Олександрії влаштовує свято для Тетян й не тільки

Сьогодні, 25 січня, у День Тетяни льодова арена “Снігова королева” влаштовує святковий день, повідомляє “Голос Громади”.
“Сьогодні льодова арена “Снігова королева” відзначає День народження також це збігається з Днем Тетяни, і днем студента… тому :
Льодова арена теж підготувала подарунки
– усім Іменинникам, вхід безкоштовний (тільки прокат ковзанів, 20 грн)
– всім Тетянам, вхід безкоштовний (тільки прокат ковзанів, 20 грн)
– усім студентам – знижка 50%
(іменинники, Тетяни та студенти, по пред’явленню документів та студентських)
– Всім іншим гостям – знижка 20%
У подарунок гостям – гарячий чай та круасан
О 15.00 розпочнеться показовий виступ, вихованців Льодової арени
Усіх чекаємо з гарним настроєм!” – повідомляють організатори свята.