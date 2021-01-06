У депутатському складі Олександрійської міської ради відбулися зміни

На третій сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася 24 грудня 2020 року депутатами було ухвалено рішення щодо затвердження трьох старост.

Нагадаємо, що старостою сіл Ізмайлівки, Видного, Гайку, Пустельникового, Королівки та Піщаного Броду призначили Миколу Сироватку, в селищі Олександрійському старостою працюватиме Тетяна Бандурко, а селами Головківка та Іванівка опікуватиметься Тетяна Кузьменко, яка на той час була діючим депутатом міськради, обраною від політичної партії «Пропозиція».

У зв’язку із затвердженням Тетяни Кузьменко на дану посаду та відповідно –включенням її до складу виконавчого комітету, депутатка повідомила Олександрійську міську територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата.

За коментарем щодо кандидатури від ПП «Пропозиція», яка отримає депутатський мандат, кореспонденти Голосу Громади звернулися до секретаря міської ради Вікторії Косяк, яка зазначила, що за рішенням Олександрійської територіальної виборчої комісії визнано депутатом Андрія Ярошевського.

Довідково: Андрій Ярошевський, 1969 року народження, Президент патріотично-спортивного клубу «Захист».