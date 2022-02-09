У Дії можна буде згенерувати довідку про несудимість

На четвертому Diia Summit, що відбувся 8 лютого, була представлена низка нових держпослуг та документів. Серед них — довідка про несудимість. Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» розповів Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Довідка про несудимість — один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу. Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте потрібно було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна буде скористатись у застосунку Дія в декілька кліків», — зазначив Михайло Федоров.

У застосунку треба обрати тип довідки та підставу. Потім вказати дані про себе та відправити заяву в один клік. Щойно довідка буде готова — Дія сповістить вас про це. Усі замовлені довідки будуть доступні для перегляду та завантаження в Дії.