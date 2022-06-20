У дитячому розважальному центрі Олександрії травмувалася дитина

Користувачі соцмереж поширюють інформацію про те, що в одному з дитячих кімнат Олександрії стався прикрий інцидент за участі дитини, інформує “Голос Громади”.

За інформацією свідків, під час відвідин дитячого розважального центру “Пальма” дитина впала з 2-го поверху на 1-й, в якому розміщений продуктовий супермаркет. Біля східці є простір, який затягнутий рекламним банером, без додаткового захисту, через цей простір і впала дитина на касу магазину. Подейкують, що це вже не поодинокий випадок подібного характеру. На місце інциденту прибула карета швидкої, дитину забрали до лікарні для додаткового обстеження.

Будемо сподіватись, що адміністрація розважального центру зробить усе, аби подібних випадків більше не ставалося.