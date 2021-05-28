У футбольному клубі “Олександрія” призначили нового спортивного директора

Новим директором ФК «Олександрія» став Олександр Марков, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Робота направлена на координацію ключових питань життєдіяльності клубу, зокрема відповідальність за взаємодію клубу з Прем’єр Лігою та міжнародною трансферною системою, а також логістикою команд ФК «Олександрія» в рамках виїзних матчів та навчально-тренувальних зборів.

Олександр Марков має 8-річний досвід логістичної діяльності в бізнес-авіації. Є майстром спорту з карате кіокушинкай та військово-спортивного багатоборства.