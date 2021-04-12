У Головківці планують облаштувати поліцейську станцію

Минулої п’ятниці між Олександрійською територіальною громадою і Головним управління національної поліції було підписано меморандум про співпрацю і партнерство.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міську раду.

З 2019 року до проєкту «Поліцейський офіцер громади» вже долучилося 19 територіальних громад Кіровоградщини. Наразі у рамках проєкту в області працює 21 поліцейський офіцер громади та ще 7 правоохоронців пройшли відповідний відбір та проходять навчання.

Незабаром, у селі Головківці Олександрійської територіальної громади буде запроваджено новий формат роботи дільничного.

В рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» поліцейський, який працює на визначеній території, забезпечений службовим автотранспортом, службовим кабінетом, укомплектований усім необхідним оснащенням, постійно перебуває на території обслуговування і готовий в будь-яку хвилину надати громадянам потрібну їм допомогу. Головними його завданнями є взаємодія з людьми, профілактика правопорушень та розкриття злочинів на території обслуговування.