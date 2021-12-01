У грудні безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути професію адміністратора

Безробітні, які перебувають на обліку в центрах зайнятості області, мають можливість здобути професію адміністратора.
Нагадаємо, що адміністратор – одна з найпопулярніших професій сьогодення. Саме адміністратор здійснює роботу з ефективного та культурного обслуговування відвідувачів. До посадових обов’язків адміністратора входить консультування відвідувачів щодо послуг, які надаються.
06 грудня поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за цією професією. Курс навчання триватиме 5,5 місяців.
Умовами до направлення на навчання є:
- повна/базова загальна середня освіта;
- вік особи не менше 18 років;
- медична довідка з допуском до професії;
- особова медична книжка.
Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.
За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за (0522) 32-13-28.