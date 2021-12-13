У грудні безробітні Олександрії мають можливість безкоштовно здобути професію перукаря

Професії б’юті-індустрії завжди були і є одними з найбільш затребуваних і перспективних на ринку праці. Якщо ви мрієте працювати у сфері краси, у грудні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Одеського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «Перукар (перукар-модельєр)».

Навчання за вказаною професією розпочинається 20 грудня. Термін навчання – 5,0 міс.

Умовами направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за тел. (0522) 32-13-28.