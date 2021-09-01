У карантинні обмеження і правила для дитячих садків внесені нові зміни

У МОЗ зробили важливе оголошення, роз’яснивши, що можна і не можна робити педагогам, батькам, і як навчатимуться діти в дошкільних закладах з 1 вересня.
Про це розповіли у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.
Що зміниться в карантинних обмеженнях з 1 вересня 2021
Скринінг температури у дітей потрібно проводити тільки на вході, а не кожні чотири години. Такі ж правила діють і для педагогічного персоналу.
При будь-яких ознаках гострої респіраторної вірусної інфекції, підвищенні температури тіла понад 37,2 – дитину слід ізолювати від інших дітей і повідомити про це батькам.
Дитину приймає вранці і “видає” ввечері вихователь на території дитсадка (не в приміщенні). Виняток – якщо на вулиці погана погода.
Маски під час занять в групах використовувати не потрібно.
Термометрія, обробка і миття рук повинні проводиться в ігровій формі і за особистим прикладом педагогічного працівника.
Приміщення в садку потрібно обов’язково провітрювати перед початком роботи установи.
На час карантину в дитячих садках заборонено:
проведення батьківських зборів,
перебування в приміщенні у вуличному взутті,
м’які іграшки.
Обмежено з 1 вересня:
проведення нарад або зборів.