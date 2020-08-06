У Кіровоградській області ліквідують 17 районних державних адміністрацій

Про зміни, які чекають на Кірвоградщину в ході реалізації адміністративно-територіальної реформи, вчора обговорили під час тематичного онлайн-семінару із питань регіонального розвитку територій Кіровоградщини, повідомляє «Голос Громади» на сайт “Кірвоградської ОДА”.

Під час онлайн-семінару очільниця управління регіонального розвитку ОДА Вікторія Кулікова наголосила, що нова територіальна організація влади передбачає скорочення кількості сільських, селищних і міських рад, районних рад, а також районних державних адміністрацій. Скорочення відбуватимуться шляхом укрупнення.

Відтак безпосередньо на Кіровоградщині ліквідують 17 РДА та утворять натомість 4 нові. Загалом в Україні з 465 РДА в 2021 році працюватиме 119.

Процес реорганізації РДА проходитиме в правовому полі, тож права працівників не будуть порушені.