У Кіровоградській області минулого року не придбали жодної карети швидкої допомоги

У Кіровоградській, Одеській, Полтавській і Донецькій областях не купували спеціалізованих автомобілів для надання екстреної медичної допомоги минулого року. Водночас загалом в Україні за рік придбали більше спеціалізованих машин для медиків (836), ніж за чотири попередні роки разом (748). За даними аналітичного інструменту BI Prozorro, бюджету таке поповнення автопарку лікарень обійшлося в понад 1,6 млрд грн.

Майже половину цих авто придбали централізовано через ДП “Медичні закупівлі України”.

Ще у квітні Кабмін дозволив купувати швидкі без аукціонів — просто звітуючи про договір за процедурою COVID-19. Однак МЗУ вирішили провести попередній аналіз ринку в Prozorro за допомогою конкурентних процедур перед тим, як укладати прямі договори. У такий спосіб вони зекономили понад 120 млн грн на закупівлі 416 швидких. Тепер МОЗ буде розподіляти автомобілі по областях, тож ймовірно частину з них все таки направлять і в Кіровоградську область.

Серед регіонів найбільше автомобілів швидкої допомоги у 2020 році придбали у Хмельницькій (36), Закарпатській та Київській (по 35) і Львівській (31) областях.

На жаль, в межах поодиноких закупівель замовникам не вдалося придбати спеціалізовані авто за такими ж вигідними цінами, як МЗУ. Це можна пояснити обсягом закупівель і відсутністю конкуренції — більшість машин купили, укладаючи договір напряму без аукціону.

Проєкт DOZORRO закликає відмовитися від неконкурентних закупівель швидких у 2021 році. Адже приклад МЗУ показує, що купувати їх через конкурентні процедури набагато вигідніше і ефективніше.

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Довідково.

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