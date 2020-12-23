У Кіровоградській області на КОВІД захворіло майже 90 жителів

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1171 ПЛР-тестування та 56 ПЛР-тестувань в обласній лікарні, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Під час тестувань виявили 88 випадків захворювання COVID-19, які зареєстрували:

сорок чотири у м. Кропивницькому;

дев’ять у Новоукраїнському районі;

вісім в Устинівському районі;

шість у Добровеличківському районі;

чотири у Благовіщенському районі;

три у Голованівському районі;

три в Олександрівському районі;

три в Онуфріївському районі;

три у Кропивницькому районі;

один у м. Світловодськ;

один у Долинському районі;

один у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

один у Маловисківському районі.