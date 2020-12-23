У Кіровоградській області на КОВІД захворіло майже 90 жителів

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1171 ПЛР-тестування та 56 ПЛР-тестувань в обласній лікарні, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.
Під час тестувань виявили 88 випадків захворювання COVID-19, які зареєстрували:
сорок чотири у м. Кропивницькому;
дев’ять у Новоукраїнському районі;
вісім в Устинівському районі;
шість у Добровеличківському районі;
чотири у Благовіщенському районі;
три у Голованівському районі;
три в Олександрівському районі;
три в Онуфріївському районі;
три у Кропивницькому районі;
один у м. Світловодськ;
один у Долинському районі;
один у Знам’янському районі;
один у Компаніївському районі;
один у Маловисківському районі.