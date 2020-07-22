У Кіровоградській області понад сотня дітей знайшли родини

На Кіровоградщині 118 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, знайшли родини, повідомляє «Голос Громади» з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

З початку року усиновили сімох дітей, 80 дітей взяли під опіку чи піклування, 27 дітей влаштували до прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу, а ще чотирьох повернули на виховання батькам, які поновили батьківські права після повернення з місць позбавлення волі.

Зазначимо, що найбільшу кількість неповнолітніх взяли під опіку та піклування.

Загалом в області майже 2 тисячі дітей виховуються під опікою та піклуванням. Ще 733 дітей проживають у 57 дитбудинках сімейного типу і 177 прийомних родинах.