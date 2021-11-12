У Кіровоградській області витратили найменше коштів на медичний кисень у 2021

У Кіровоградській області витратили найменше коштів на медичний кисень для лікарень у 2021 серед регіонів України. На 7,7 млн грн закупили:

57 тис. м³ газоподібного кисню

617 т рідкого кисню

Загалом в Україні з початку пандемії купили кисню на понад 1,2 млрд грн. І за 10 місяців витрати на нього втричі більші, ніж за весь минулий рік.

Крім Кіровоградської області, мало кисню закуповують у Черкаській (8,6 млн грн) та Волинській (12,4 млн грн). Тоді як найбільше медичного кисню придбали у Львівській (121 млн грн), Київській (112 млн грн) та Харківській областях.

Попри те, що в деяких регіонах обсяги закупівель медичного кисню в декілька разів менші, ніж у їхніх сусідів, це не обов’язково свідчить про дефіцит кисню в цих областях. Його може безкоштовно постачати бізнес — це не відображається в Prozorro.

Ціни на кисень в Prozorro відносно стабільні й залежать від обсягу замовлення і віддаленості лікарні від постачальника. Медичний кисень складно перевозити, бо у газоподібному стані він вибухонебезпечний. Проте рідкий додатково потребує спеціального устаткування, щоб стати газоподібним, яке є не в усіх лікарнях.

Медіанна ціна (що не враховує аномально високі і низькі значення) на газоподібний медичний кисень цьогоріч становить 44-48 грн за 1 м³ (приблизно 280-310 грн за 40-літровий балон), рідкого кисню — 12-18 грн за 1 кг.

Лідером за кількістю поставленого медичного кисню в 2021 році є АТ “Львівський хімічний завод”. Підприємство продало його медзакладам на 216,3 млн грн, це 23,3% від загальної суми витрат на кисень цьогоріч.