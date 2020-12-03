У Кіровоградській області зафіксували ще 195 випадків інфікування на коронавірус

Станом на 03 грудня, на Кіровоградщині у 195 мешканців області підтвердився Covid-19, повідомляє «Голос Громади» на сайт обласної ради.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сімдесят в обласному центрі;
чотирнадцять у м. Олександрія;
шість у м. Знам’янка;
десять у м. Світловодськ;
десять у Благовіщенському районі;
п’ять у Бобринецькому районі;
чотири у Гайворонському районі;
чотири у Голованівському районі;
два у Добровеличківському районі;
сім у Долинському районі;
три у Знам’янському районі;
одинадцять у Кропивницькому районі;
три у Компаніївському районі;
дванадцять у Маловисківському районі;
один у Новомиргородському районі;
вісімнадцять у Новгородківському районі;
три у Новоукраїнському районі;
три в Олександрійському районі;
п’ять в Олександрівському районі;
три у Світловодському районі;
один в Онуфріївському районі.
Всього від початку пандемії інфікувалось 5701 осіб.
На жаль, маємо знов летaльний випaдок внаслідок хвороби COVID-19. Помер 39-річний чоловік з Кропивницького.