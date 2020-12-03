У Кіровоградській області зафіксували ще 195 випадків інфікування на коронавірус

Станом на 03 грудня, на Кіровоградщині у 195 мешканців області підтвердився Covid-19, повідомляє «Голос Громади» на сайт обласної ради.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сімдесят в обласному центрі;

чотирнадцять у м. Олександрія;

шість у м. Знам’янка;

десять у м. Світловодськ;

десять у Благовіщенському районі;

п’ять у Бобринецькому районі;

чотири у Гайворонському районі;

чотири у Голованівському районі;

два у Добровеличківському районі;

сім у Долинському районі;

три у Знам’янському районі;

одинадцять у Кропивницькому районі;

три у Компаніївському районі;

дванадцять у Маловисківському районі;

один у Новомиргородському районі;

вісімнадцять у Новгородківському районі;

три у Новоукраїнському районі;

три в Олександрійському районі;

п’ять в Олександрівському районі;

три у Світловодському районі;

один в Онуфріївському районі.

Всього від початку пандемії інфікувалось 5701 осіб.

На жаль, маємо знов летaльний випaдок внаслідок хвороби COVID-19. Помер 39-річний чоловік з Кропивницького.