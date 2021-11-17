У Кіровоградській області зареєстрували десять летальних випадків, спричинених COVID-19 – Олександрія є у смертному списку

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків від коронавірусної інфекції, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

На жаль, від коронавірусу померли, 7 хворих з Кропивницького району: 4 жінки (60 років, 88 років та 2 по 80 років) та 2 чоловіки віком 65 і 68 років з Кропивницької ТГ, 82-річний чоловік з Великосеверинівської ТГ; 82-річна жінка з Олександрійської ТГ Олександрійського району; 2 хворих з Новоукраїнського району: 68-річна жінка зі Смолінська ТГ та 81-річна жінка з Помічнянської ТГ.