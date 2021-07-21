У Кіровоградській області затребувані підсобні робітники

За інформацією обласного центру зайнятості, роботодавці Кіровоградщини офіційно зареєстрували потребу у підсобних робітниках.

Станом на 21 липня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1621 вакантну посаду. Наразі підприємства області різних сфер діяльності потребують 43 підсобних робітників:

Зокрема, серед запропонованих вакансій – сім, що призначені для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Робітники за такою професією затребувані у Голованівському, Олександрійському, Добровеличківському, Долинському, Маловисківському, Кропивницькому, Устинівському, Благовіщенському, Петрівському, Онуфріївському, Новоукраїнському, Новомиргородському та Новоархангельському районах і в місті Кропивницькому.

Роботодавці області готові платити підсобним робітникам від «мінімалки» (6 000) до 10 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.