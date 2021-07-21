У Кіровоградській області затребувані підсобні робітники

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За інформацією обласного центру зайнятості, роботодавці Кіровоградщини офіційно зареєстрували потребу у підсобних робітниках.

Станом на 21 липня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1621 вакантну посаду. Наразі підприємства області різних сфер діяльності потребують 43 підсобних робітників:

Зокрема, серед запропонованих вакансій – сім, що призначені для працевлаштування осіб з інвалідністю.

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Робітники за такою професією затребувані у Голованівському, Олександрійському, Добровеличківському, Долинському, Маловисківському, Кропивницькому, Устинівському, Благовіщенському, Петрівському, Онуфріївському, Новоукраїнському, Новомиргородському та Новоархангельському районах і в місті Кропивницькому.

Роботодавці області готові платити підсобним робітникам від «мінімалки» (6 000) до 10 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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