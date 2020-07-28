У Кіровоградській області жнивна кампанія на стадії завершення

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Аграрії Кіровоградщини вже виконали майже 80% від загальних обсягів жнивної кампанії, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Ранні зернові та зернобобові культури в області вже зібрали на площі майже 322 тисячі гектар. За сприятливих погодно-кліматичних умов жнива завершаться через кілька днів.

На стадії завершення збір озимого ячменю та озимої пшениці, збір гороху та жита вже завершена.

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Загалом, згідно даних департаменту, до збирання ранніх зернових та зернобобових культур підлягає 447,3 тис. га, з них:

  • 313,4 тис. га – озимої пшениці;
  • 69,6 тис. га – озимого ячменю;
  • 11 тис. га – гороху;
  • 48,3 тис. га – ярого ячменю;
  • 3,7 тис. га – ярої пшениці;
  • 0,9 тис. га – жита;
  • 0,4 тис. га – вівса.
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Зокрема, ріпаку – 45,4 тис. га.

Нагадаємо: у 2020 році аграрії Кіровоградщини найбільше площ засіяли соняшником, кукурудзою та пшеницею.

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