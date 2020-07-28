У Кіровоградській області жнивна кампанія на стадії завершення

Аграрії Кіровоградщини вже виконали майже 80% від загальних обсягів жнивної кампанії, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Ранні зернові та зернобобові культури в області вже зібрали на площі майже 322 тисячі гектар. За сприятливих погодно-кліматичних умов жнива завершаться через кілька днів.

На стадії завершення збір озимого ячменю та озимої пшениці, збір гороху та жита вже завершена.

Загалом, згідно даних департаменту, до збирання ранніх зернових та зернобобових культур підлягає 447,3 тис. га, з них:

313,4 тис. га – озимої пшениці;

69,6 тис. га – озимого ячменю;

11 тис. га – гороху;

48,3 тис. га – ярого ячменю;

3,7 тис. га – ярої пшениці;

0,9 тис. га – жита;

0,4 тис. га – вівса.

Зокрема, ріпаку – 45,4 тис. га.

Нагадаємо: у 2020 році аграрії Кіровоградщини найбільше площ засіяли соняшником, кукурудзою та пшеницею.