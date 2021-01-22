У Кіровоградській ОДА відновили роботу комітету доступності

Близько року в Кіровоградській облдержадміністрації не діяв комітет забезпечення доступності осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. І ось, днями, Комітет відновив свою діяльність й провів перше засідання, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Одним із головних завдань органів влади, органів місцевого самоврядування є створення доступного фізичного оточення для осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Після значної перерви обласна державна адміністрація провела чималу роботу для відновлення діяльності обласного комітету доступності», – йдеться у повідомленні.

Під час засідання було прийнято рішення про необхідність напрацювати обласний план заходів зі створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на 2021-2023 роки «Безбар’єрна Кіровоградщина». Серед завдань громад — забезпечити повний комплекс доступності для людей з інвалідністю