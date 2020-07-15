У кого гарніше? В Олександрії проводять конкурс на кращий благоустрій

До Дня незалежності України в Олександрії вже традиційно оберуть кращий під’їзд, будинок та двір, повідомляє «Голос Громади». Конкурс триватиме до 10 серпня.

За даними сайту Олександрійської міської ради, до участі запрошуються підприємства, установи, організації, управляючі муніципальні компанії, об’єднання співвласників багатоповерхових будинків, мешканці багатоповерхових та приватних будинків, юридичні та фізичні особи.

Метою конкурсу є поліпшення благоустрою міста, залучення підприємств, організацій, установ та жителів міста Олександрії до участі у спільній роботі з благоустрою, озеленення та покращення санітарного стану будівель, прилеглих та дворових територій, активізації діяльності органів територіального громадського самоврядування, міських служб в питаннях благоустрою та належного утримання житлового фонду.

При визначенні переможців буде враховуватися охайне і креативне оформлення будівель, дворів, наявність зовнішнього освітлення, номерних знаків, оригінальні зелені насадження, санітарний стан (контейнери для збору сміття, викошування бур’янів і т. д.), а для багатоквартирних будинків також враховується наявність і стан дитячих майданчиків, упорядкування зон відпочинку тощо.

За результатами конкурсу переможці у кожній номінації отримають дипломи та подарунки від міської ради.

Бажаючим взяти участь необхідно подати лист-заяву до управління житлово-комунального господарства у робочі дні (м.Олександрія, вул. Бульварна, 25, каб.№5) і заповнити картку учасника конкурсу.

Довідкова інформація за телефоном: 7-39-04.

Після цього спеціальна комісія підведе підсумки і визначить 10 переможців: 5 серед підприємств, організацій, установ та 5 з числа багатоповерхівок.

Традиційно нагородження переможців огляду-конкурсу проводиться до Дня незалежності України.

У зв’язку з карантином про відповідний захід буде повідомлено окремо.