У кого на Кіровоградщині найбільше шансів знайти роботу під час карантину?

Суттєве зменшення кількості вакансій та зростання чисельності безробітних – наслідки кризи, для сфери зайнятості, спричиненої корона вірусом, повідомляє «Голос Громади».

На 05 червня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Кіровоградської області становила 1917 одиниць.

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на:

водіїв автотранспортних засобів – 79 вакансій;

підсобних робітників – 47 вакансій;

оглядачів-ремонтників вагонів – 42 вакансії;

монтерів колії – 41 вакансій;

гірників очисного забою– 39 вакансій;

трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 38 вакансій;

електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування – 36 вакансій;

інженерів з охорони праці – 36 вакансій;

трактористів – 36 вакансій;

кухарів – 33 вакансій.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.