У кого на Кіровоградщині найбільше шансів знайти роботу під час карантину?

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Суттєве зменшення кількості вакансій та зростання чисельності безробітних – наслідки кризи, для сфери зайнятості, спричиненої корона вірусом, повідомляє «Голос Громади».

На 05 червня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Кіровоградської області становила 1917 одиниць.

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на:

  • водіїв автотранспортних засобів – 79 вакансій;
  • підсобних робітників – 47 вакансій;
  • оглядачів-ремонтників вагонів – 42 вакансії;
  • монтерів колії – 41 вакансій;
  • гірників очисного забою– 39 вакансій;
  • трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 38 вакансій;
  • електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування – 36 вакансій;
  • інженерів з охорони праці – 36 вакансій;
  • трактористів – 36 вакансій;
  • кухарів – 33 вакансій.
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Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

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