У кого на Кіровоградщині найбільше шансів знайти роботу під час карантину?

Суттєве зменшення кількості вакансій та зростання чисельності безробітних – наслідки кризи, для сфери зайнятості, спричиненої корона вірусом, повідомляє «Голос Громади».
На 05 червня 2020 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості Кіровоградської області становила 1917 одиниць.
У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на:
- водіїв автотранспортних засобів – 79 вакансій;
- підсобних робітників – 47 вакансій;
- оглядачів-ремонтників вагонів – 42 вакансії;
- монтерів колії – 41 вакансій;
- гірників очисного забою– 39 вакансій;
- трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 38 вакансій;
- електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування – 36 вакансій;
- інженерів з охорони праці – 36 вакансій;
- трактористів – 36 вакансій;
- кухарів – 33 вакансій.
Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.