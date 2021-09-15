У Косівці старшокласники «шукали себе» у професійному світі

Днями для старшокласників Косівського закладу загальної середньої освіти Приютівської територіальної громади фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості провели профорієнтаційний урок, який був спрямований на формування в учнів реального погляду на вибір професії з урахуванням їхніх бажань, можливостей, потреб ринку праці та допомогу у професійному самовизначенні.

Під час заходу учні визначали значення понять «професія», «спеціальність», «посада» та різницю між ними; складали формулу вдалого вибору професії, ділилися професійними планами. Старшокласників поінформували про професії, які є актуальними на місцевому ринку праці, та можливості їх отримання в навчальних закладах міста.

Інформація про профорієнтаційне тестування на платформі «Моя професія: консультаційна мережа», за допомогою якого можна визначити власні професійні нахили та здібності, також була цікавою для майбутніх випускників.

До проведення заходу долучилася представниця Олександрійського медичного фахового коледжу Наталія Щербина, яка надала інформацію про навчальний заклад, переваги навчання в ньому, умови вступу тощо.

Приємно відмітити, що під час заходу старшокласники проявили активність, виважене ставлення до професійного вибору, усвідомили, що, обираючи для себе майбутню професію, людина обирає власну долю. Це свідчить про те, що профорієнтаційній роботі в цьому навчальному закладі приділяють велику увагу.

У заключній частині заняття старшокласники мали змогу поспілкуватися з фахівцями та отримати поради щодо вдалого професійного майбутнього, а також іншу інформацію, пов’язану з вибором професії.