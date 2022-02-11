У Кропивницькому відбудеться Марш єдності за Україну

У суботу, 12 лютого, о 14.00 у Кропивницькому на площі Героїв Майдану за ініціативи Руху Опору Капітуляції та за участі волонтерів і ветеранів розпочнеться Марш єдності за Україну.

«Над Україною нависла екзистенційна загроза: Росія зібрала величезну армію на наших кордонах і вимагає здачі українського суверенітету. У цей тривожний час українці повинні покинути суперечності, об’єднатися і виступити разом проти російської загрози. Зараз не важливо, яку політичну силу кожен підтримує, до яких організацій чи економічних переконань відносить себе. Зараз важливо щоб ми всі разом виступили на захист України. Приходь на марш, щоб продемонструвати, що українці – єдині і не здадуть ні клаптя нашої землі російським окупантам, якщо вони наважаться на нове вторгнення», – заявив координатор Руху Опору Капітуляції Кропивницького Дмитро Сінченко.

Акція всеукраїнська і відбудеться одночасно і в інших містах України.

Посилання на подію у Facebook.