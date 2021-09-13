У Куколівці на Олександрійщині закривають міст на ремонт

Завтра, 14 вересня, в с.Куколівка Олександрійського району об 11:00 годині закривають аварій через р. Кам`янку, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на САД області.

Переправа через річку була збудована у 1960-х роках, п`ять років тому було відновлено дорожнє покриття, а тепер міст відремонтують капітально. Міст дороги М-04 Знам`янка – Луганськ – Ізварине демонтують, замінять опорні балки, збудують нове покриття й фактично міст отримає нове життя.

Роботи здійснюватимуться впродовж близько пів року й вже навесні наступного року міст заново функціонуватиме. Натомість на час ремонту, поряд з основним мостом проклали тимчасову об’їзну дорогу.