У квітні на водіїв Кіровоградщини чекають нові білети з ПДР

Чотири місяці тому Головний сервісний центр МВС запустив «Банк екзаменаційних питань з ПДР». Викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі досі активно надають свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. За цей час надійшла загалом 91 ініціатива.
Врахувавши отримані пропозиції та зміни в законодавстві, ГСЦ МВС актуалізував екзаменаційні білети для складання іспиту з теоретичної підготовки та перепідготовки водіїв.
З 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений у нас на сайті. Це дієва підтримка для кожного, хто бажає підготуватися до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.
Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.
Сервісні центри МВС й надалі продовжують збирати пропозиції до питань за такими напрямками:
- Правила дорожнього руху;
- будова та експлуатація транспортних засобів;
- основи безпечного водіння;
- основи права в області дорожнього руху;
- надання першої медичної допомоги.
Також нагадуємо, що для підготовки до складання практичного іспиту на нашому сайті можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.
Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером контакт-центру: (044) 290–19–88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС. Наші новини — на сайті hsc.gov.ua.