У квітні на водіїв Кіровоградщини чекають нові білети з ПДР

Чотири місяці тому Головний сервісний центр МВС запустив «Банк екзаменаційних питань з ПДР». Викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі досі активно надають свої пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів. За цей час надійшла загалом 91 ініціатива.

Врахувавши отримані пропозиції та зміни в законодавстві, ГСЦ МВС актуалізував екзаменаційні білети для складання іспиту з теоретичної підготовки та перепідготовки водіїв.

З 6 квітня майбутні водії вже складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху, що розміщений у нас на сайті. Це дієва підтримка для кожного, хто бажає підготуватися до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.

Сервісні центри МВС й надалі продовжують збирати пропозиції до питань за такими напрямками:

Правила дорожнього руху;

будова та експлуатація транспортних засобів;

основи безпечного водіння;

основи права в області дорожнього руху;

надання першої медичної допомоги.

Також нагадуємо, що для підготовки до складання практичного іспиту на нашому сайті можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.