У «лавах» олександрійських ОСББ – чергове поповнення

Ще два об`єднання співвласників багатоквартирних будинків в Олександрії вирішили отримати у своє підпорядкування житло, повідомляє «Голос Громади».

Розглянувши клопотання членів двох ОСББ – «Зоряне 89» та «Престиж 32», виконком вирішив запропонувати Олександрійській міській раді передати їм безоплатно з управління КП «Житлогосп» у власне управління багатоквартирні житлові будинки за адресами пл.Покровська, 7б (загальна площа 5,3 тис.м2, первісна балансова вартість 47,3 мільйона гривень) та пр.Будівельників, 32а (загальна площа 5,8 тис.м2, первісна вартість 17,8 млн грн) відповідно. Остаточне рішення буде ухвалене на черговій сесії міськради. Наразі кількість ОСББ в Олександрії наближається до 70-ти.