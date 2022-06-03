У лікувальних закладах Кіровоградщини є потреба в хірургах

Зарплата, яку роботодавці пропонують таким фахівцям, становить 20 000 гривень.

Якщо маєте відповідну освіту і досвід роботи, звертайтесь до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості, а також до Голованівської, Компаніївської, Маловисківської та Устинівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості, де зареєстровані такі вільні посади.

З іншими вакансіями, що зареєстровані в державній службі зайнятості, у т.ч. й на Кіровоградщині, можна ознайомитись тут https://cutt.ly/3JdtcqO .