У лісових господарствах Кіровоградської області підгодовують диких мисливських тварин

Працівники державної лісової охорони зазвичай такі заходи проводять у зимову пору року, приділяючи їм значну увагу, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Кіровоградського ОУЛМГ.

Заготівлю кормів на зиму здійснюють працівники лісового господарства, єгері користувачів мисливських угідь та небайдужі до лісових тварин мисливці. у літньо-осінній період. Заготовляють: кукурудзу, зерносуміш, сіно, віники, сіль тощо, щоб створити запас їжі для дичини.

Корми викладають у спеціально обладнаних місцях на території лісогосподарських підприємствах. Піклування людей допомагає тваринам перезимувати й збільшити своє поголів’я.