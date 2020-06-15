У літніх таборах Кіровоградщини тривають перевірки щодо готовності прийому дітей

В умовах послаблення карантину з 10 червня дозволили відновити роботу санаторіїв та дитячих таборів, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Відтак, в області перевіряють 6 дитячих стаціонарних заміських закладів оздоровлення та умови можливого відпочинку дітей у таборах з денним перебуванням на базі закладів освіти.

До приймання дітей мають підготувати медиків, зробити наявними необхідні медпрепарати, оновити документацію, запровадити нові норми для відповідного приймання дітей тощо.