У листопаді безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути 45 професій

У листопаді поточного року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 45 спеціальностями. Це професії столяра, покоївки, кравця, адміністратора, педикюрника, муляра, електрогазозварника та ін.

Навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

До мережі ЦПТО ДСЗ входять 11 навчальних закладів. У листопаді навчання відбуватиметься у п’яти з них, що розміщені в Одесі, Рівному, Харкові, Дніпрі, Львові.

01 листопада – електрогазозварник, курси цільового призначення за навчальною програмою «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу», курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Екотуризм»;

02 листопада – кравець;

03 листопада – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія С;

04 листопада – тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія Д1;

08 листопада – манікюрник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, слюсар-сантехнік, курси цільового призначення за навчальною програмою «Вирощування квітів. Декоративно-прикладний дизайн, флористичні технології та види флористичних робіт», курси цільового призначення за навчальною програмою «Сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності»;

09 листопада – агент з організації туризму;

10 листопада – лицювальник-плиточник, візажист, верстатник деревообробних верстатів;

11 листопада – курси цільового призначення за навчальною програмою «Офісменеджмент з основами діловодства»(дистанційно); тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія Е1, Е2, налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням;

15 листопада – контролер-касир, столяр, покоївка, курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Вирощування рослин у закритому грунті», тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, категорія А2, курси цільового призначення за навчальною програмою «Організаційно-правові основи створення фермерського господарства»;

16 листопада – манікюрник, лицювальник-плиточник, адміністратор;

17 листопада – продавець продовольчих товарів;

18 листопада – курси цільового призначення за навчальною програмою «Основи розробки веб-сайтів» (дистанційно);

22 листопада – муляр; робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Свинарництво», курси цільового призначення за навчальною програмою «Монтажник віконних та дверних конструкцій», курси цільового призначення за навчальною програмою «Спеціаліст з монтажу пласких покрівель», оператор верстатів з програмним керуванням;

23 листопада – педикюрник, курси цільового призначення за навчальною програмою «Excel Google-таблиці з нуля до PRO» (дистанційно);

24 листопада – електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, водій автотранспортних засобів (категорія «В», виключно під замовлення роботодавця), лицювальник-плиточник, кравець;

26 листопада – курси цільового призначення за навчальною програмою «Інтенсивні технології виробництва сільськогосподарських культур із застосуванням технологічного комплексу машин»;

29 листопада – перукар (перукар-модельєр), курси цільового призначення за

навчальною програмою «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу», курси цільового призначення за навчальною програмою «Мале підприємництво на селі. Новітні прогресивні технології на сільськогосподарському підприємстві», курси цільового призначення за навчальною програмою «AutoCAD-система автоматизованого проєктування і креслення», курси цільового призначення за навчальною програмою «Основи 3D-друку», перукар (перукар-модельєр).

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені, за більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості за телефоном (0522) 32-13-28.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou.