У листопаді безробітні можуть безкоштовно опанувати професію кравця

Якщо у Вас є бажання опанувати професію кравця, то ця інформація для Вас!

24 листопада поточного року на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочинається професійне навчання. Термін навчання – 10,0 міс.

Умовами до направлення на навчання є:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з карантинними обмеженнями графіки навчання можуть бути змінені.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу організації профнавчання Кіровоградський обласний центр зайнятості за (0522) 32-13-28.

Про інші професії, які можна здобути за сприяння служби зайнятості, ви можете дізнатися тут

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