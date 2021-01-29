У лютому безробітні Кіровоградщини можуть безкоштовно здобути близько 25 професій

У лютому 2021 року безробітні громадяни, які зареєстровані у службі зайнятості, можуть безкоштовно пройти професійне навчання за 24 спеціальностями. Це професії бармена, водія, адміністратора, перукаря (перукаря-модельєра) та ін.

Навчання здійснюється у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ) – спеціалізованих навчальних закладах сучасного європейського рівня для дорослого населення. ЦПТО ДСЗ створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

До мережі ЦПТО ДСЗ входять 11 навчальних закладів. У січні навчання відбуватиметься у 5 з них, що розміщені у Одесі, Рівному, Сумах, Полтаві, Харкові.

Графік виглядає наступним чином:

01 лютого – оператор котельні, касир торговельного залу, педикюрник, штукатур;

02 лютого – оператор котельні, лицювальник-плиточник;

04 лютого – продавець з лотка на ринку;

05 лютого – продавець продовольчих товарів;

08 лютого – манікюрник, педикюрник, перукар (перукар-модельєр), швачка;

09 лютого – касир торговельного залу;

11 лютого – маляр;

15 лютого – електрогазозварник, молодша медична сестра (брат) з догляду за хворими, контролер-касир, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «А1»), виноградар, адміністратор;

16 лютого – офіціант;

22 лютого – тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – категорія «А2»;

22 лютого – курси цільового призначення за навчальною програмою «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу»;

23 лютого – фрезерувальник;

25 лютого – слюсар-сантехнік, продавець продовольчих товарів, продавець продовольчих товарів.

Умови направлення на навчання:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила можливість професійного навчання за вказаними професіями, за більш детальною інформацією звертайтеся до центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.