У лютому безробітні Кіровоградщини зможуть освоїти одразу 3 професії зі сфери краси

Індустрія краси невпинно розвивається. Питання краси хвилює, хвилювало, й буде хвилювати людей у всі часи. Людина, яка задоволена своїм зовнішнім виглядом, завжди впевнено почувається у суспільстві, більш активна, енергійна та щаслива. Саме тому, професії фахівців, які працюють у цій сфері, завжди були затребуваними та цінувалися клієнтами.

Так, 08 лютого поточного року на базі Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян одразу за трьома професіями: «Перукар (перукар-модельєр)», «Педикюрник», «Манікюрник».

Курс навчання за професіями «Манікюрник» та «Педикюрник» триватиме 3 місяці. Навчання за професією «Перукар (перукар-модельєр)» – 5 місяців.

Умови направлення на навчання:

повна/базова загальна середня освіта;

вік особи не менше 18 років;

медична довідка;

особова медична книжка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.