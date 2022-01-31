У лютому щочетверга на прямому зв’язку пенсійники Кіровоградщини

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня діє пряма телефонна “гаряча” лінія. Звертатися за телефоном (0522) 33-04-41.

Щочетверга з 11.00 до 12.00 на телефонні дзвінки відповідатимуть:

03 лютого 2022 року – заступник начальника головного управління Юрій Миколайович ШАРПІНСЬКИЙ;

10 лютого 2022 року – начальник відділу організації правової роботи юридичного управління Роман Васильович ЛИСЕНКО;

17 лютого 2022 року – начальник управління контрольно-перевірочної роботи Світлана Володимирівна КРИВЕНКО;

24 лютого 2022 року – начальник управління з питань виплати пенсій Наталія Миколаївна КОПАЧ.