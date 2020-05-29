У Міграційні службі Кіровоградщини запустили нову послугу

Сьогодні районні підрозділи Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області та центри надання адміністративних послуг у м. Олександрія та с. Соколівському Кропивницького району, які надають послуги з оформлення біометричних документів, розпочинають надавати послугу з оформлення паспорта громадянина України при досягненні особою 14-річного віку з одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомляє “Голос Громади”.

Послуга з оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки вперше з одночасним присвоєнням їй реєстраційного номера облікової картки платника податків надається безкоштовно. Таку послугу два в одному можуть отримати громадяни віком від 14 до 18 років.

Запуск послуги спрощує процедуру отримання послуг державних органів та заощаджує час: відтепер відпадає необхідність відвідування Центру обслуговування платників податків для отримання довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Експериментальний проект реалізовано за участі Міністерства цифрової трансформації України, Державної міграційної служби України, Державної податкової служби України та за підтримки Офісу підтримки реформ (SURGe), що фінансується Урядом Канади.