У Міграційній службі Кіровоградської області тимчасово припинено особистий прийом громадян

З метою запобігання можливого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з 04.09.2020 тимчасово припиняється проведення особистого прийому громадян, передбаченого Законом України «Про звернення громадян», в апараті Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області та всіх районних підрозділах, повідомляє “Голос Громади”.

У Міграційній службі області нагадують, що можна для отримання консультації звернутись дистанційно:

зателефонувавши на “гарячу лінію” за номером телефону (0522) 32-18-11;

написавши повідомлення на офіційну Facebook-сторінку.

Прийом громадян з надання адміністративних послуг здійснюється у звичному режимі за встановленим графіком роботи.