У мікрорайоні «Перемога» м.Олександрії відбудеться благодійний ярмарок

Благодійний ярмарок «Робимо добро разом» з 20 червня проходитиме у Перемозькому мікрорайоні, повідомляє «Голос Громади».

З ініціативою проведення ярмарку виступила громадська організація «Центр громадської активності «Перемога», її голова – Валентина Чугуєвець (як вже неодноразово повідомляв «Голос Громади», дана неприбуткова організація займається підтримкою вимушених переселенців зі сходу України). Цей черговий ярмарок, за згодою міської влади, організація «ЦГА «Перемога» запланувала провести з 20 по 24 липня щоденно, з 18.00 до 22.00 год. у Перемозькому мікрорайоні (Молодіжний простір, біля фонтану, проспект Будівельників, 28).

На ярмарку будуть представлені різні крафтові (тобто ручної роботи, індивідуального виготовлення) вироби, кошти від продажу яких планується спрямувати на підтримку внутрішньо переміщених осіб та малозахищених верств населення, на літній відпочинок і оздоровлення дітей із внутрішньо-переміщених родин, що проживають на території Олександрійської громади. Також на ярмарку планується проведення ряду дитячих культурних і розважальних програм, атракціонів.

Нагадаємо, існує Всесвітній день біженців, затверджений Генеральною асамблеєю ООН. Міжнародна спільнота відзначає його щороку, 20 червня, а урядові та неурядові організації в усьому світі виявляють підтримку мужності біженців і переселенців, акцентують увагу громадськості до їхніх проблем та нагадують про те, що ці люди, як ніхто інший, потребують допомоги і захисту.

Довідка: у 2014 році через агресію Росії на Сході України понад 1,5 млн жителів Донеччини і Луганщини були змушені покинути свої домівки і стали переселенцями, змушено переміщеними особами. Зараз таких переселенців у Кіровоградській області налічується 6547 чоловік. А за даними управління соцзахисту населення Олександрійської міської ради, поруч з нами, в Олександрії проживають 1029 вимушених переселенців, серед яких не лише працездатні особи, а й літні люди, інваліди, діти. Не будьмо байдужими до їхніх проблем!