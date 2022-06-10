У Мінфіні назвали кількість виданих доступних кредитів підприємцям за минулий тиждень

За минулий тиждень бізнес отримав кредитів на 5,1 млрд грн за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”. За тиждень банками було укладено 949 кредитних угод.

З початку дії програми підприємцям вже видано 43 425 кредитів на загальну суму 123,1 млрд грн. Серед них: антикризових кредитів – 58,8 млрд грн, на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 26,8 млрд грн., на інвестиційні цілі – 10,3 млрд грн, на антивоєнні цілі – 7,4 млрд грн. Окрім того, понад 19 млрд грн кредитних коштів отримали аграрії на підтримку своєї діяльності, на 600 млн грн взяли кредитів торговельні компанії для поповнення обігових коштів.

“Попит бізнесу на підтримку держави через доступне кредитування тримається на доволі високому рівні, адже підприємці нині активно відновлюють свою діяльність. Лише за травень банки видали таких кредитів на понад 15 млрд грн. За минулий тиждень підприємці отримали кредитів на рекордну суму за весь час дії програми “Доступні кредити 5-7-9%” – понад 5 млрд грн. Найактивніше кредитуються аграрії, які цьогоріч скористались програмою для проведення посівної. Також почали залучати кредитні кошти за цією програмою і торговельні підприємства для поповнення обігового капіталу”, – повідомив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (22,8%), промислової переробки (14%). Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.

На сьогодні участь в програмі приймають 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали “Приват-банк” (18 тис), “Ощадбанк” (5,6 тис) та “Райффайзен Банк Аваль” (4 тис).