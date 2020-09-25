У місті Олександрія додалось 4 нових хворих на коронавірус

За минулу добу на Кіровоградщині зафіксували ще 14 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
Хворих виявлено:
три в обласному центрі;
чотири у м. Олександрія;
три у м. Світловодськ;
один у с. Костянтинівка, Олександрійського району;
один у с. Никільське, Світловодського району;
один у с. Бобринка, Бобринецького району;
один у с. Перегонівка, Голованівського району.
За минулу добу в лабораторному центрі провели 279 ПРЛ-дослідження.
Одужало від коронавірусу одинадцять мешканців Кропивницького та один мешканець Кропивницького району.