У місті Олександрія додалось 4 нових хворих на коронавірус

За минулу добу на Кіровоградщині зафіксували ще 14 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на пресслужбу Кіровоградської ОДА.

Хворих виявлено:

три в обласному центрі;

чотири у м. Олександрія;

три у м. Світловодськ;

один у с. Костянтинівка, Олександрійського району;

один у с. Никільське, Світловодського району;

один у с. Бобринка, Бобринецького району;

один у с. Перегонівка, Голованівського району.

За минулу добу в лабораторному центрі провели 279 ПРЛ-дослідження.

Одужало від коронавірусу одинадцять мешканців Кропивницького та один мешканець Кропивницького району.