У МОЗ пояснили законність перевірки ковід-сертифікатів

У Міністерстві охорони здоров`я повідомили, що сертифікат про вакцинацію чи ПЛР-тест не містять інформації про звернення до лікаря чи діагноз, і тому не є медичною таємницею. Отже, поліція не порушує закон, вимагаючи пред’явити ковід-сертифікат.

«Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані при його медичному обстеженні. Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а у документах про вакцинацію цих жодних відомостей немає», – йдеться у повідомленні.

І додали, що перевіряти ковід-сертифікати не будуть у відвідувачів банків, АЗС, ветмагазинів, аптек, продовольчих магазинів.