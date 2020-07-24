У мисливських угіддях Кіровоградської області проводяться перевірки

До початку сезону полювання 2020/21 років, що стартує 1 серпня працівники державної лісової охорони постійно проводять заходи з охорони державного мисливського фонду та боротьби з браконьєрством.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградського ОУЛМГ.

Минулого року представники державної лісової охорони провели в мисливських угіддях 711 рейдів за участі 1895 чоловік та виявили 29 випадків порушень правил полювання. Громадяни сплатили штрафів на суму 4063 грн.

Основною причиною виявлених порушень є недотримання громадянами ст. 14 Закону України «Про мисливське господарство», а саме здійснення полювання без наявності визначеного переліку документів. До нього віднесено посвідчення мисливця; щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; дозвіл на добування мисливських тварин; дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання та паспорт на собак мисливських порід у разі їх використання під час полювання. Коли у мисливців відсутній хоча б один з перелічених документів, на них накладається штраф: на громадян – у розмірі від 102 до 1020 грн., на посадових осіб – від 510 до 1530 грн.